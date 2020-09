Kardashians stoppen na veertien jaar met realityshow

‘Ik zoek een miljoen!’ roept Bigidagoe. Maar zo makkelijk is rijk worden met rap niet

5 september De onlangs beschoten rapper Bigidagoe laat in zijn nieuwe nummer onomwonden weten wat hij met zijn vijanden wil doen. Is het bluf of is hij echt uit op wraak? En hoe zit het met al dat geld dat hij met zijn muziek zou verdienen?