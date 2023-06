Karig bouwbudget bezorgt Bob Sikkes kopzorgen: ‘Met 30.000 euro kan ik niks’

kopen zonder kijkenLaat Haren los. Dat was de opdracht die Gijs en Sophie maandagavond in een nieuwe aflevering van Kopen zonder kijken kregen van makelaar Alex van Keulen. Het stel gaf gehoor aan het verzoek, waarna Alex een woning vond door flink te overbieden. Maar daardoor voorzag Bob Sikkes verbouwproblemen. ,,Als ik zie wat ik wil, ga ik dat never voor 50.000 euro redden.”

Gijs en Sophie wonen met hun twee dochters in een huurappartement in Amsterdam. Het stel wil terug naar het hoge Noorden, Groningen dus, waar Gijs vandaan komt en Sophie gestudeerd heeft. Maar ondanks dat Gijs vaak genoeg heen en weer is gereden om een woning te bezichtigen en zelfs een bod te doen, zit er geen schot in de zaak. De twee omschrijven zichzelf als ‘angsthazen’ en stellen de ‘grote stap’ nog niet echt te durven nemen, waardoor het keer op keer mislukt.

Vrijwel onmogelijk

Makelaar Alex van Keulen moet verandering in de zaak brengen. Met een budget van 510.000 euro krijgt hij de opdracht een huis in een kindvriendelijke wijk in - het liefst - Haren te vinden. De woning moet minimaal drie slaapkamers en een tuin hebben en op loop/fietsafstand van voorzieningen zijn. Maar hoe graag Gijs en Sophie ook willen: Alex merkt op dat Haren erg geliefd is onder huizenkopers en het vrijwel onmogelijk is om in het dorp iets te vinden dat voldoet aan de eisen van het koppel. Wil Alex überhaupt slagen, moet hij een stulpje onder de 400.000 euro zien te vinden zodat hij nog 100.000 euro kan overbieden. En dat is niet haalbaar.

Als dan ook nog de concessieklok afloopt, wordt het voor Gijs en Sophie pas echt duidelijk dat ze water bij de wijn moeten doen. Ze geven gehoor aan het verzoek van Alex om het zoekgebied wat uit te breiden en schroeven het budget op naar 550.000 euro. Een goede zet, want kort daarna valt Alex’ oog op een hoekwoning in Groningen. Potentie heeft het huis zeker, maar daar is wel een flinke verbouwing voor nodig. En laat dat nu net het probleem zijn, want Alex moet flink overbieden om het huis te krijgen. ,,Met 30.000 euro kan ik niks”, waarschuwt bouwkundige Bob Sikkes daarom. ,,Ik maak me daar oprecht zorgen om. Als ik zie wat ik wil, ga ik dat never voor 50.000 euro redden.” Toch vertrouwt hij uiteindelijk op de kennis van Alex, die knopen wil doorhakken. ,,Als we dan niet alles kunnen doen, is dat maar zo.”

Volledig scherm Gijs en Sophie in Kopen zonder kijken © RTL

Heftige kleuren

Op de eerste kijkdag staan Gijs en Sophie perplex als ze voor hun toekomstige huis staan. Tijdens de speurtocht was de woning hen helemaal niet opgevallen. Sterker nog: ze zijn er direct voorbijgereden. Desalniettemin is het koppel meer dan tevreden met hun nieuwe paleisje. ,,Hier staat gewoon echt een serieus groot huis. Tuurlijk, het is oud, maar op een fijne plek. Dus ja, ik dacht in een keer: best wel vet”, reageert Gijs.

Na de bezichtiging gaat Bob aan de slag met de verbouwing. Hij moet het doen met 42.000 euro. ,,Dat is niet veel, maar ik kan er zeker wat mee.” Zo gaat hij voor een open keuken, een nieuwe badkamer, twee nieuwe puien en leggen Gijs en Sophie nog eens 5000 euro extra in zodat er beneden vloerverwarming gerealiseerd kan worden.

Als de woning eindelijk af is, kunnen Gijs en Sophie hun ogen niet geloven. ,,Jeetje, wat gaaf”, roept Sophie het uit. Gijs moet ondertussen nog wel even wennen aan de ‘heftige’ kleuren die styliste Roos geeft gebruikt. ,,Maar ik vind dit echt bizar”, gaat hij dan weer enthousiast verder.

Het koppel heeft absoluut geen spijt van hun deelname, ondanks de spanningen die er bij komen kijken. ,,Er is echt nul reden om een bord in de tuin te zetten. Dit is gewoon een droomhuis”, besluit Sophie.

Volledig scherm De nieuwe woning van Gijs en Sophie in Kopen zonder kijken © RTL

