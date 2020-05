Karin Bloemen: ‘De overheid gaat te laks om met de theaterwereld’

Hoe beleef je deze tijd?

,,Het is een heel bijzondere tijd, laten we dat even voorop stellen. Het is heel raar om niet te mogen werken, dat heeft iemand mij in 38 jaar nog nóóit verteld. Ik moest eerst bijkomen van de schrik, was zelfs best een beetje boos. En ik maak me ook zorgen om hoe mijn mensen en collega’s gaan rondkomen. Daarom zijn we direct dingen gaan omgooien en zijn we ook al zo’n vijf à zes weken bezig met het omgooien van de voorstellingen. Veel regels die voor ondernemers zijn opgesteld, gaan niet op voor mij. Ik moet nu dus ook aanspraak maken op mijn spaarcentjes. Ik heb gelukkig braaf gespaard, dus ik kan het nog een tijdje volhouden. Maar er zijn ook veel artiesten die dat helemaal niet kunnen, dat vind ik heel erg. Wat dat betreft vind ik dat de overheid iets te laks omgaat met de theaterwereld. We hebben het over een miljardenomzet, dat komt nu allemaal stil te liggen. Ondertussen doen we wat we kunnen. We proberen zo creatief mogelijk te denken en bespreken wat er mogelijk is zodat we toch iets kunnen doen. ’’