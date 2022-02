Karsu heeft het druk na Beste Zangers: ‘Mijn grote voorbeeld is Chantal Janzen’

Top 40-sensatie Meau al weken op één: ‘Iedere week denk ik: nu is het klaar’

Een paar maanden geleden kon MEAU nog ongehinderd over straat. Maar nu haar nummer Dat heb jij gedaan al zes weken op nummer 1 in de Top 40 staat wordt ze zelfs tijdens een weekendje weg in Valencia door Nederlandse én Belgische fans aangesproken. ,,Ik moest gewoon de hele tijd op de foto!”

10 februari