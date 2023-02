Karsu zorgt voor tranen met nummer voor overleden nicht: ‘Dit is laatste wat ik van haar heb’

Zangeres Karsu (32) heeft voor flink wat ontroering gezorgd tijdens de nationale actiedag voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Met een emotionele ballade die ze opdroeg aan haar overleden nichtje zorgde ze voor tranen in de studio.

Voordat ze het emotionele Turkse lied Waar ben je dan? brengt, legt Karsu, die verschillende familieleden door de aardbeving verloor, uit hoe ze tot de keuze is gekomen. Haar nicht was aanwezig bij een van haar laatste optredens in Turkije. ,,Ik kwam er dus eergisteren achter dat ze mij een laatste voice memo heeft gestuurd. Waar ze dus op zoek was naar mij, omdat ze backstage wilde komen.” Dat lukte niet. ,,In de voice memo zegt ze: ‘Waar was je? Ik wilde een knuffel. Maar ik ben trots op je en ga zo door en ik hou van je’. Dat is het laatste wat ik van haar heb.”

In aanloop naar de tv-actie zat ze de afgelopen dagen op YouTube. ,,Daar kreeg ik een nummer aanbevolen van mezelf. Dat heet Waar ben je dan?” Uiteraard koos ze voor dat liedje. Dat binnenkwam in de studio. In het publiek zijn zichtbaar geroerde mensen te zien met tranen in hun ogen, terwijl de wanhoopsklanken uit de keel van Karsu komen.

Karsu werd zelf ook nog overvallen in de uitzending. Bij de vraag wat erover is van het dorp waar ze naar vernoemd is, antwoordde ze ‘weinig’. Op de achtergrond werden er echter beelden getoond van de verwoesting. ,,Is dit mijn dorp? Dat heb ik nog niet eens gezien. Dat is de bakker waar ik soepjes ging halen.” Daarna zegt ze snel: ,,Ik ga niet kijken.”

Ze voelt wel een bepaalde verantwoordelijk bij haar naam. ,,Misschien had het zo moeten zijn. Dat ik Karsu heet, ik hier nu zit en dat ik de stem ben van de hele stad en het hele gebied. Ik hoop inclusief Syrië, want ‘s avonds keken we op het dak van opa’s huis - dat ook niet meer bestaat - naar Syrië. We wilden in Aleppo gaan shoppen vroeger.”

