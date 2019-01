Kate en Meghan slachtoffer van online pesterijen

WIDM-kandidaat Evelien de Bruijn wist meteen: Ik ben de lul

10:31 Op het moment dat Evelien de Bruijn hoorde dat haar joker was verwisseld met een ongeldig exemplaar, had ze meteen door dat haar laatste minuten in Wie is de Mol? hadden geslagen. ,,Ik wist meteen: ik ben de lul.”