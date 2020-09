Katja deelt zoet kiekje van slapende Coco en Kim showt haar kinderkamer

Bruidsmode-ontwerp­ster Mary Borsato: ‘Dit is Sylvie op haar best’

15:17 Een stralende Sylvie Meis (42) gaf gisteren in een bruidsjapon van de Israëlische ontwerpster Galia Lahav haar jawoord aan kunstenaar Niclas Castello (41). Volgens bruidsjurkenontwerpster Mary Borsato had ze geen betere keuze kunnen maken. ,,Dit is Sylvie op haar best.”