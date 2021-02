Katsjing! Lingerielijn Rihanna is 1 miljard dollar waard

Ophef om foto van schaars geklede Rihanna

17 februari Op sociale media is ophef ontstaan rondom Rihanna, nadat de popster een foto van zichzelf plaatste waarop ze schaars gekleed te zien is. Op de foto is te zien hoe ze haar eigen borsten vasthoudt, terwijl ze een ketting draagt van de Hindoestaanse god Ganesha. Bij veel gelovige fans is dat in het verkeerde keelgat geschoten.