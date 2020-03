Katy Perry hoeft toch geen 2,5 miljoen euro te betalen, single Dark Horse niet gepikt

Echtpaar Hanks houdt zich taai tijdens quarantai­ne

10:12 Een kleine week nadat Tom Hanks hoorde dat hij en zijn echtgenote Rita Wilson besmet waren met het coronavirus, heeft de 63-jarige Amerikaanse acteur een update gegeven over het verloop van zijn quarantaine. Na behandeling in een ziekenhuis zitten Hanks en Wilson nu in afzondering in hun huis in Australië.