Katy Perry schuldig aan plagiaat

Michelle Obama gaf Meghan Markle advies over moeder­schap

29 juli Meghan Markle heeft niemand minder dan Michelle Obama tips gevraagd over het moederschap. De vrouw van prins Harry interviewde de voormalig first lady van de Verenigde Staten voor het septembernummer van de Britse Vogue, waar de hertogin gasthoofdredacteur van is, en maakte van de gelegenheid gebruik meteen wat advies in te winnen.