Katy wil 'gestolen' nummer best zingen in rechtbank

In de rechtbank in Los Angeles sprak Katy, gekleed in een mintgroen pak, ruim een half uur. Ze herinnerde zich onder meer dat schrijvers Dr. Luke en Cirkut haar de instrumentale versie van Dark Horse lieten horen. Van Joyful Noise of de artiesten daarachter heeft ze nooit iets vernomen.



De advocaten van Katy stelden dat de beat van Dark Horse ‘te gebruikelijk’ is om auteursrechtelijk beschermd te zijn. Om hun uitspraken kracht bij te zetten wilden ze het liedje voor de rechter afspelen maar door technische problemen lukte dat niet. ,,Ik kan het ook live voor jullie zingen”, bood Katy vervolgens aan, wat volgens Amerikaanse media voor de nodige hilariteit zorgde onder de aanwezigen.

Dark Horse is een van de grootste hits uit Katy's oeuvre. In Nederland bereikte de single begin 2014 de eerste plaats in de Single Top 100. Beluister de twee hits in onderstaande video en oordeel zelf: