Keep Breathing is niet het traditionele overlevingsdrama

André Rieu geeft extra kerstcon­cert in Maastricht

André Rieu geeft aan het einde van dit jaar een extra kerstconcert in Maastricht. Het optreden vindt plaats op zondag 11 december van dit jaar om 15.00 uur. ‘Dit jaar wordt het nog mooier dan ooit’, zegt Rieu over zijn show Christmas in My Hometown.

11:34