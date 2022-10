Kees van der Spek legt Spoorloos op het hakblok: ‘Deelnemers aan verkeerde familie gekoppeld’

Journalist Kees van der Spek zegt in zijn programma aan te tonen dat via het programma Spoorloos een of twee mensen in Colombia aan de verkeerde biologische familie zouden zijn gekoppeld. Van der Spek geeft maandagavond in het programma Jinek meer uitleg over de uitzending.



,,Ondanks een verzoek daartoe van onze kant, is ons het vooraf bekijken van de uitzending geweigerd”, laat de KRO-NCRV in een verklaring weten. ,,Voor zover ons nu bekend is gaat het over een man in Colombia die in opdracht van onze vaste correspondent in het verleden meerdere keren heeft ondersteund bij het vinden van biologische ouders.”