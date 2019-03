Keihard rennen of stilstaan? Netflix komt met interactief survivalprogramma

You vs. Wild, oftewel ‘jij tegen de wildernis’, is het tweede interactieve project van Netflix. Eerder bracht de streamingdienst de film Bandersnatch uit als onderdeel van de populaire reeks Black Mirror . Net als in de nieuwe reeks van Bear Grylls konden kijkers ook daarin het verloop van de verhaallijn bepalen. Dat kan met hypermoderne technische snufjes waardoor kijkers zichzelf op in beeld gebrachte keuzemomenten kunnen sturen. Het systeem werkt alleen op moderne televisies met een Netflix-app en de meeste smartphones. Het speciaal icoontje geeft aan of de interactiviteit op een device beschikbaar is.

Netflix heeft laten weten dat de eerste uitzending van het interactieve avontuur van Grylls op 10 april in Amerika verschijnt. Of het dan ook al in Nederland te zien is, is nog niet duidelijk. Doorgaans volgen Netflix-premières in de VS een dag later in ons land. Grylls is vooral bekend van verschillende survivalprogramma’s op Discovery Channel, waaronder Ultimate Survival (ook bekend als Man vs. Wild of Born Survivor), Worst Case Scenario en Escape From Hell.