Keiharde nieuwe battles in The Voice: kandidaat mogelijk al vóór optreden naar huis

The Voice Coaches dachten dat Job een vrouw was en draaiden niet, nu neemt hij keihard revanche

9 januari De 20-jarige Job Teunis uit Eindhoven heeft vanavond glansrijk revanche genomen voor zijn mislukte auditie bij The voice of Holland vorig jaar. Toen draaide geen enkele coach, omdat ze dachten dat hij een vrouw was en de hoge stem niet bijzonder vonden. Nu kwam hij ‘effetjes laten zien’ wie hij echt is. Vrouwenstem? ,,Je zingt als een oude ziel.’’