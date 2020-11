Keith Richards (76): ‘Ik ga ervan uit dat Stones op tournee gaan zodra pandemie voorbij is’

Op de minuut nauwkeurig komt Keith Richards de belafspraak na. ,,Hi, it’s Keith, how are you?’’, klinkt het door de telefoon. De wereldberoemde Britse gitarist van de Rolling Stones belt vanuit zijn huis in Weston in de Amerikaanse staat Connecticut, en klinkt vriendelijk en relaxed wanneer hij dezelfde wedervraag beantwoordt. ,,Tja, het is hier net zoals bij ongeveer iedereen: ik zit thuis en probeer zo weinig mogelijk te doen. Het is nogal saai.’’



Zijn stem is wat gruizig, de gevorderde leeftijd klinkt er in door. De aanleiding voor het telefoontje van een klein half uur is de heruitgave, gisteren, van zijn liveconcert uit 1988 in het Hollywood Palladium met de X-pensive Winos, de gelegenheidsband die hij in de late jaren 80 aanvoerde als gitarist en zanger.