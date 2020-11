Keith Richards grapte naar superfan Sjaak: ‘Jij bent onze zanger’

Ronnie Flex niet bij I Can See Your Voice vanwege corona

13 november Panellid Ronnie Flex is al twee afleveringen niet te zien bij I Can See Your Voice. De zanger is vlak voor de opnames van het RTL 4-programma in aanraking gekomen met iemand die besmet was met het coronavirus. De nieuwe spelshow slaat aan: gisteravond keken er 1,3 miljoen mensen.