Kelly laat hond in lingerie uit, Chantal Bles geniet van Jada

Jada, het dochtertje van Chantal Bles en Robert Doorbos , wil zich het liefst de hele dag als prinses verkleden. Het meisje werd in juni geopereerd aan een grote tumor met uitzaaiingen. ‘Wat zijn we aan het genieten van jou, klein prinsesje', schrijft Chantal bij een foto.

Kelly van der Veer was vandaag in zeer pikante lingerie te spotten op De Wallen. Met een grote, brede hond aan de lijn poseert ze in voor de camera. ‘Who let the dogs out?', grapt ze.