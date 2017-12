Kemna Casting stelt gedragscode op voor audities

Kemna kwam de afgelopen tijd in het nieuws wegens beschuldigingen van acteurs over seksueel wangedrag door voormalig castingdirector Job Gosschalk. Die heeft inmiddels erkend dat hij grenzen heeft overschreden. Zo werkte hij één-op-één met acteurs aan scènes bij hem thuis en vroeg ze daarbij hun kleren uit te doen. ,,Ik ben daarbij in een aantal gevallen - besef ik nu - over grenzen gegaan'', liet Gosschalk eerder weten in een verklaring. Gosschalk heeft zijn werk neergelegd en Kemna heeft alle banden met Gosschalk inmiddels verbroken.



In de nieuwe protocollen staat onder meer dat een auditie of screentest in beginsel plaatsvindt in een auditieruimte op het kantoor van Kemna. Daarbij moeten altijd, naast de acteur, minstens twee personen aanwezig zijn. Als een acteur met een andere acteur een intimiteit moet uitbeelden, dan wordt van tevoren aangegeven wat van de acteurs wordt verwacht en wordt gevraagd of ze hier bezwaar tegen hebben.