Leontine Borsato wil dochter Jada niet in The Voice

10:26 Jada Borsato scoorde al eens een hit met haar vader Marco en zangeres zou ze best willen worden. Maar deelname aan The Voice of Holland zit er niet in, zegt haar moeder Leontine Borsato. Ze vreest dat er anders naar haar gekeken wordt omdat ze 'de dochter van' is.