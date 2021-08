Kendall Jenner apetrots op gouden medaille voor vriend Devin

Britse artiesten mogen visumvrij touren door 19 EU-landen

5 augustus Britse artiesten kunnen toch zonder problemen blijven optreden in de Europese Unie. Sinds de brexit was het voor muzikanten uit het Verenigd Koninkrijk niet mogelijk om zonder visum EU-landen binnen te komen, maar er is nu volgens Britse media een overeenkomst gesloten met 19 van de 27 lidstaten.