Kendall Jenner doet Bottle Cap Challenge op jetski: 17 miljoen views in 9 uur tijd

Talkshowa­re­na op de schop: Waar gaan Eva en Matthijs heen?

7:00 De talkshowarena gaat op de schop. Eva Jinek is klaar met de late avond en Matthijs van Nieuwkerk flirt ernstig met een overstap naar RTL. Op basis van gesprekken met ingewijden, schetst deze site de scenario’s die nu in Hilversum worden besproken. Eén ding is zeker, verandering is op komst.