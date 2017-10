Kendall Jenner koopt villa Charlie Sheen

Het optrekje in het luxe Mulholland Estates was in 2012 gekocht door acteur Charlie Sheen voor zijn ex-vrouw Brooke Mueller. Een jaar later zette hij het alweer te koop, maar het duurde tot vorig jaar dat hij het voor 5,4 miljoen dollar (4,6 miljoen euro) kon verkopen.



Kendall Jenner is de afgelopen jaren al een paar keer verhuisd. Onlangs zette ze haar starterswoning voor 1,6 miljoen dollar (1,4 miljoen euro) te koop. Vorig jaar kocht ze het huis van het acteursechtpaar John Krasinski en Emily Blunt in West Hollywood voor 6,5 miljoen dollar (5,5 miljoen euro), dat ze dit jaar weer van de hand deed.