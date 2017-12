Kerst Muziekgala met koningin Máxima trekt 1,3 miljoen kijkers

Australisch bikinimodel: Ik ben de nieuwe vriendin van dj Afrojack

14:43 Nick van de Wall (30), oftewel de wereldberoemde Nederlandse dj Afrojack, lijkt als een blok gevallen voor het Australische model Sarah Kohan. Volgens de 23-jarige blondine sprong de vonk recent over tijdens een ontmoeting in Parijs. ,,Hij nam me daar romantisch mee naar Disneyland.''