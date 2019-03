Kevin Costner jaagt op gangsterduo Bonnie en Clyde

Billie Eilish lanceert debuutal­bum, fans zijn lyrisch

9:53 Zangeres Billie Eilisch heeft vanochtend haar debuutalbum When we all fall asleep, where do we go? gelanceerd. De plaat bevat veertien tracks. De gezaghebbende entertainmentsite Knack Focus omschrijft het werk als een koortsdroom tussen ‘puberteit en volwassenheid’.