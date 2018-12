Kevin Spacey speculeert over comeback als Frank Underwood

De 59-jarige acteur spreekt de kijker op een typische Frank Underwood manier toe: ,,Ondanks alle vijandigheid, de krantenkoppen, de beschuldiging zonder een rechtszaak. Ondanks alles - zelfs ondanks mijn eigen dood - voel ik me verrassend goed. Mijn vertrouwen dat je uiteindelijk de volledige waarheid zult weten, groeit elke dag.”



Vervolgens speculeert hij over zijn overlijden in House of Cards. „Wacht eens even.. Nu ik eraan denk, je hebt me eigenlijk nooit dood zien gaan, toch? Conclusies kunnen zo misleidend zijn. Mis je me?”



Spacey werd vorig jaar door Netflix ontslagen vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik. Het ontslag van Spacey had grote gevolgen voor House Of Cards. Een dag nadat de eerste beschuldigingen over seksueel wangedrag van de acteur naar buiten kwamen, maakte Netflix bekend dat het zesde seizoen van de serie het laatste zou zijn.



Toen ook medewerkers van House Of Cards klaagden over Spacey, werd hij de laan uitgestuurd. Vanwege zijn ontslag werd de laatste reeks teruggebracht tot acht afleveringen. De laatste reeks van de politieke dramaserie draaide om Claire Underwood en is sinds november te zien op de videodienst.