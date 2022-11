Kevin Spacey voor zeven nieuwe misdrijven aangeklaagd in Engeland

AD Media podcast ‘NPO, sta de reclame-inkomsten van het WK af aan de slachtof­fers in Qatar!’

Het vaste mediapanel is weer op volle sterkte en gooit de beuk erin met het WK voetbal voor de deur. Want iedere mediamaker zit in een enorme kramp: als er een keer gelachen wordt tijdens het WK de komende weken, is er stront aan de knikker! Angela de Jong heeft een goed idee: ‘NPO, sta de reclame-inkomsten van het WK af aan de slachtoffers in Qatar, dan kunnen we met een gerust hart kijken!’

15 november