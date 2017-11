Kevin Spacey wordt uit nieuwe film geknipt

Regisseur Ridley Scott neemt de komende weken een aantal scènes met Plummer op, die vervolgens in de montage de scènes met Spacey vervangen. Plummer speelt de rol van de industrieel en olietycoon Jean Paul Getty in de thriller, die draait om de ontvoering van diens 16-jarige zoon John Paul Getty III. Hij werd in 1973 door Calabrese maffia ontvoerd. De magnaat onderhandelde met de 'Ndrangheta over het losgeld voor zijn kleinzoon. In de trailer van de film is Spacey nog te zien (zie hieronder).



Volgens de regisseur is het voor Spacey onmogelijk om promotie te doen voor de film, vanwege de vele seksuele aantijgingen aan zijn adres. Daarbij verblijft de acteur momenteel in een afkickkliniek. Door de komst van vervanger Plummer kan de film gewoon vanaf 22 december in de bioscopen draaien. Mark Wahlberg en Michelle Williams spelen eveneens in de film en nemen een paar scènes met de vervanger van Spacey op.