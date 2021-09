Khalid & Sophie klimt in kijkcijferlijst en staat gelijk met Eva Jinek

Kijker loopt weg: half miljoen minder mensen voor de buis, NPO-talk­shows grote slachtof­fer

15 september Het is crisis in tv-land. De talkshows worden fors minder bekeken en nu blijken er ook überhaupt minder mensen voor de tv te zitten. Cijfers van Stichting KijkOnderzoek laten een duidelijke neerwaartse trend te zien. Vooral de NPO-talkshows zien hun kijkcijfers in rap tempo teruglopen.