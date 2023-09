Khalid Kasem werd bedolven onder kritiek: ‘Ik was voornamelijk teleurgesteld in mezelf’

Musical over Anne Frank keert terug in theater

De muzikale theatervoorstelling Je Anne, gebaseerd op Het Dagboek van Anne Frank, keert in 2024 terug naar de Nederlandse theaters. Een nieuwe versie van de voorstelling die in 2010 al in Nederland te zien was, wordt gespeeld van februari tot en met mei 2024. Dat maakte theaterproducent Mark Vijn dinsdag bekend.