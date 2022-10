Khloé Kardashian met spoed geopereerd aan tumor in gezicht: ‘Zo blij dat we er vroeg bij waren’

met foto'sRealityster Khloé Kardashian (38) is onlangs met spoed onder het mes gegaan omdat ze een kleine, maar volgens haar ‘zeer zeldzame’ tumor in haar gezicht had. Het bultje is verwijderd en ze is momenteel aan het herstellen.

Dat meldt de Amerikaanse tegenover haar 276 miljoen volgers in haar Instagram Stories. Khloé ontdekte een maand of zeven geleden een klein bultje op haar rechterwang en nam aan dat het een beginnend puistje was. Toen het maar niet wegging, besloot ze een stukje weefsel te laten onderzoeken. Twee doktoren deden een biopsie en zagen dat ze iets had wat ‘ongelofelijk zeldzaam is voor iemand van mijn leeftijd’, aldus de zus van Kim Kardashian.

Lees ook Kims jurk is zó strak dat ze geen trap kan lopen en Gwyneth poseert naakt voor 50ste verjaardag

‘Een paar dagen later kreeg ik te horen dat ik meteen geopereerd moest worden om een tumor uit mijn gezicht te verwijderen’, schrijft ze. De arts heeft alles met succes weggehaald en de wang van Khloé is aan het genezen. ‘Jullie zullen me dus nog met pleisters zien en, als die eraf mogen, met een litteken. En met een kuiltje door de verwijderde tumor. Tot die tijd hoop ik dat jullie genieten van hoe geweldig ik eruitzie met mijn gezichtspleisters’, grapt ze bij een foto van zichzelf met een grote pleister over haar wang.

Volledig scherm Het plekje op de wang van Khloé Kardashian. © Instagram Stories Khloé Kardashian

Ze deelt haar verhaal in de hoop dat fans ook snel naar de dokter gaan als ze verdachte plekjes hebben. Zelf liet ze op haar negentiende al een melanoom verwijderen van haar rug, een vorm van huidkanker.

‘Ik ben zo blij dat we er vroeg bij waren’, richt ze zich tot haar arts over haar wang. ‘Ik weet dat je liever niet in mijn gezicht wilde snijden, maar je deed het om me te beschermen. Ik heb geluk gehad, alles wat ik heb is een litteken en een verhaal erbij. De meeste mensen hebben minder geluk en ik ben eeuwig dankbaar.’

Na haar berichten vroeg een fan op Twitter vandaag hoe het nu met haar gaat. ‘Goed, ik zweer het’, aldus Khloé. ‘Super dankbaar dat ik gezond ben en genoeg pleisters heb voor de rest van mijn leven. Het ergste is achter de rug, nu is het tijd om gelukkig te zijn!’

Luister ook naar de AD Media Podcast. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: