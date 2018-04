'Khloé wil terug naar LA na bedrog vriend'

Onder andere People Magazine en Entertainment Tonight beweren dat ze zo snel mogelijk terug wil reizen naar haar thuisbasis in Los Angeles, zodra de baby er klaar voor is. Khloé wilde haar kindje laten opgroeien in Cleveland, waar ze samenwoont met Thompson, die onder contract staat bij het NBA-team Cleveland Cavaliers. Na alles wat er afgelopen week is voorgevallen, lijkt dat scenario verder weg dan ooit. ,,Kris en de rest van de familie willen Khloé zo snel mogelijk weer thuis hebben. En daar heeft de kersverse moeder ook erg veel behoefte aan", aldus een bron. ,,Het is een familie met veel sterke vrouwen, die allemaal klaarstaan voor Khloé en haar kindje."

Andere Amerikaanse media beweren dat de realityster zo in de wolken is met haar dochtertje, dat ze Tristan zijn slippertje allang vergeven heeft. ,,Haar baby is kerngezond en dat is het enige dat telt voor haar. De rest is bijzaak, dus ook het gedrag van haar vriend. Het staat niet in verhouding tot het grote geluk dat haar nu ten deel valt", beweert een insider.