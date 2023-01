Kijk in de Vegte spreekt Wie is de mol? in voor slechtzienden

Jeroen Kijk in de Vegte spreekt dit jaar de audiodescriptie in voor het programma Wie is de Mol? . Dat maakte de 48-jarige NPO-coryfee vanochtend bekend in de ochtendshow op NPO Radio 2. Het is voor het eerst dat ‘de Mol’ uit het jubileumseizoen deze taak op zich neemt.

Met audiodescriptie worden programma’s toegankelijk gemaakt voor mensen die slechtziend of blind zijn. Een stem beschrijft tussen de dialogen door wat er in beeld te zien is, waardoor het verhaal beter te volgen is voor mensen die niet of minder goed kunnen zien. Personages, gezichtsuitdrukkingen, plaatsen en bewegingen worden bijvoorbeeld beschreven.

De teksten die Kijk in de Vegte heeft ingesproken, zijn te horen via de app Earcatch. De descriptie is niet alleen tijdens de uitzending zelf te horen, maar ook bij het terugkijken van het programma. Het 23e seizoen van Wie is de mol? speelt zich af in Zuid-Afrika en gaat zaterdag van start.

