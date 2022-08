Kijkcijferhit De slimste mens promoveert naar familiezender NPO 1

Bij NPO 3 komt de focus nog nadrukkelijker te liggen op jongeren tot 35 jaar. De publieke omroep wil nog meer interactie tussen verschillende platforms, zoals dat bij Het verhaal van Nederland het geval was. De tiendelige docudramaserie over de geschiedenis van Nederland was een tv-serie, maar kreeg ook een reeks podwalks, historische wandelverhalen op verschillende locaties in Ne­derland die te beluisteren waren via een podwalk-app. Er was een online kinderserie voor Zapp.nl en een podcast over bijzondere figuren uit onze geschiedenis met Diederik van Vleuten. Het verhaal van Nederland is nog niet uitverteld: er komt een vervolg. Andere nieuwe programma’s dit seizoen: te vroeg geboren baby's in Handen aan de couveuse (EO), autobergers in Geluk bij een ongeluk (PowNed), mantelzorg in Kanaal sociaal (Human), reddingswerk in Redders op zee (EO) en beruchte Europese buitenwijken in Breuklijnen (BNNVara), om er slechts een paar te noemen.