Kijkcijferrecord voor Linda de Mol en ‘bewust alleenstaande’ Mark Rutte

De eerste aflevering van Linda’s Wintermaand , waarin Linda de Mol premier Mark Rutte en Floortje Dessing ontving, is gisteravond door bijna 1,9 miljoen mensen bekeken op SBS 6. Het was daarmee het best bekeken programma van de dag én het is meteen een record voor De Mols talkshow. De zomerse variant trok nooit meer dan 1,4 miljoen kijkers.

De Mol presenteerde enige jaren Linda’s Zomerweek bij haar oude werkgever RTL 4. Dat programma noteerde mooie kijkcijfers voor augustus, een maand waarin traditiegetrouw niet erg veel tv wordt gekeken, met tussen de 900.000 en 1,4 miljoen toeschouwers per aflevering.



De Mol stapte begin vorig jaar over naar SBS 6 en besloot een winterse variant te maken van haar talkshow, waarin ze vier zondagavonden twee prominente gasten op haar bank verwelkomt voor gesprekken van anderhalf uur.

Een schot in de roos: ze vestigde gisteravond niet alleen een kijkcijferrecord voor haar talkshow, het programma was ook de meest bekeken zondaguitzending van SBS 6 in ruim vierenhalf jaar tijd. ,,De laatste keer dat er op deze uitzendavond zoveel mensen naar SBS 6 keken, was in april 2016. De bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht was toen goed voor een score van 2,6 miljoen kijkers’’, stelt Mediacourant.

‘Niet zo makkelijk’

Deze eerste aflevering ontving ze premier Mark Rutte (53) en presentatrice/wereldreiziger Floortje Dessing (50). Ze spraken onder meer over het leven zonder relatie en zonder kinderen. Rutte stelde dat hij geen vrouw in zijn leven mist en ook niet op zoek is.

,,Dingen lopen zoals ze lopen’’, aldus de minister-president nuchter. ,,Ik heb ontzettend leuke vrienden en wie weet zit ik op een gegeven moment hand in hand op de bank. Dat kan een keer en als dat gebeurt, zien we het ook wel weer. Ik pak het leven ook een beetje zoals het komt.”

Presentatrice De Mol vroeg zich af of het single zijn een bewuste keuze is. Volgens haar vinden veel vrouwen hem leuk. ,,Ik ben ook niet zo makkelijk hoor. Phew”, reageerde Rutte daar lachend op. ,,Daar moeten we een aparte uitzending aan wijden. Ik ben een vrij Haags jongetje en ik wil gewoon mijn gang kunnen gaan. Maar je weet nooit hoe het loopt.” Rutte zei open te staan voor alles. Maar, zo voegde hij toe, ‘er hoeven niet meteen brieven te worden gestuurd’.

Medische reden

Floortje Dessing zei dat ze een aversie heeft tegen ‘wat iedereen doet’ - zoals huisje-boompje-beestje. Ze denkt dat het komt doordat ze op jonge leeftijd een ‘heel ongezonde’ relatie had met een veel oudere man. ,,Dat is echt het enige in mijn leven waar ik spijt van heb. Ik ben er te lang in blijven zitten. Toen ik eruit kwam, was ik pas negentien en had ik samengewoond. Het was belachelijk. Ik wilde het helemaal niet en ik was er nog niet klaar voor. Dat neem ik die ander verschrikkelijk kwalijk.”

Dat heeft haar zo gevormd, dat ze voor zichzelf heeft besloten ‘dat ga ik nooit meer doen’. Overigens heeft ze wel meerdere relaties gehad, maar van kinderen kwam het nooit. Een optelsom van verschillende dingen, zei Dessing. Haar onrustige, reislustige leven bijvoorbeeld, maar het heeft ook een medische reden. ,,Het is niet dat ik doodziek ben, maar ik heb een aandoening waardoor het onduidelijk is of ik kinderen kon krijgen.”

