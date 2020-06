Kijkcijferrecord voor VI over racisme-rel; Johan Derksen heeft ‘totaal geen spijt’

UpdateRuim 1,7 miljoen mensen zagen gisteren dat Johan Derksen niet zijn excuses aanbiedt voor de omstreden ‘grap’ die hij vorige week maakte over rapper Akwasi. In een speciale aflevering van Veronica Inside , die in het teken stond van racisme, opende de analist gisteravond met een statement: ,,Ik bied mijn excuses niet aan. Ik trek het boetekleed niet aan en ik ga niet door het stof.”

Derksen kreeg afgelopen week veel kritiek nadat hij Akwasi in het Veronica-programma in verband had gebracht met Zwarte Piet. De mannen aan tafel namen in dezelfde uitzending weliswaar afstand van racisme, maar stelden even later ook dat ‘het in Nederland allemaal wel meeviel’. Het leidde onder meer tot een boycot van de internationals en een oproep van bekende Nederlanders aan bedrijven om niet meer rond het programma te adverteren.



,,Ik heb in de loop van de week het idee gekregen dat niet iedereen mijn grapjes kan waarderen”, opende Johan Derksen gisteravond staand naast Wilfred Genee de uitzending, die overigens voor het eerst geen reclameblok bevatte. Om meteen toe te voegen: ,,Ik bied mijn excuus niet aan, ik ga niet door stof.”

Derksen en zijn collega's trokken ruim 1,7 miljoen kijkers. Een kijkcijferrecord voor de mannen, die op hun huidige zender Veronica nooit boven het miljoen uitkwamen. Ook langer geleden, onder verschillende namen op hun oude zender RTL, zagen ze niet eerder zo’n topscore.

Volledig scherm Johan Derksen en Natacha Harlequin. © Talpa/Veronica

Dialoog

Aan tafel zaten gisteravond naast stamgasten René van der Gijp en Wim Kieft ook voormalig voetbalprof Dries Boussatta en advocaat Natacha Harlequin. Volgens Genee wilde er verder niemand komen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. ,,Ik denk dat de dialoog altijd goed is”, gaf Harlequin als reden om aan te schuiven.



Zij wilde van Derksen weten waar de ‘grap’ over Akwasi vandaan kwam. ,,Ik had nog nooit van Akwasi gehoord", legde hij uit. ,,Op een plein riep hij op tot agressie en geweld’’, verwees hij naar de speech van de rapper tijdens het protest op de Dam tegen racisme en politiegeweld.



,,Toen mocht hij later bij Beau het in andere woorden herhalen zonder tegengas. Ik dacht: hoe is het nou mogelijk dat hij die discussie kaapt? Toen heb ik heel cynisch geroepen: is die Zwarte Piet niet Akwasi?” Hij benadrukte: ,,Ik heb totaal geen spijt van deze grap, ondanks dat het een verkeerde grap is.”

Quote Ik heb totaal geen spijt van deze grap, ondanks dat het een verkeerde grap is Johan Derksen

Sociale media

Derksen zei zich niet te hebben gerealiseerd wat er op sociale media zou gebeuren. ,,Ik heb 29 jaar bij VI gewerkt. Ik weet dat mensen een bloedhekel aan mij hebben. Maar wat ik me niet gerealiseerd heb, is dat er een soort nationale mediastrijd is met twee kampen. Die is zo onsmakelijk met bedreigingen over en weer. Het is een soort social media-oorlog geworden.”



Hij baalt dat hij daar aanleiding voor heeft gegeven. ,,Ik vind het verschrikkelijk als een verkeerde grap van mij daar de oorzaak van is. Ik vind het gevaarlijk wat er nu op social media gebeurt. Dat vind ik maniakaal en dat is verschrikkelijk.”

Volledig scherm Dries Boussoutta © Talpa/Veronica

Boussatta

Elders in de uitzending ontstond een woordenwisseling tussen Derksen en Boussatta. Nadat een aantal fragmenten was getoond waarin Derksen afstand nam van racisme, stelde de oud-international van Marokko en Nederland: ,,Je klaagt net dat het filmpje online is geknipt en geframed, maar dit lijkt wel een promotiefilmpje van Johan Derksen met allemaal fantastische uitspraken. Ik heb de redactie vandaag ook gevraagd om alle fragmenten van Johan te laten zien met wat hij heeft geroepen over Marokkanen en donkere mensen. Dat wordt nu niet gedaan.”

Hij refereerde aan uitspraken die Derksen deed over Marokkaanse amateurvoetballers. Ook hekelde hij Derksens standpunt richting voetballers met Marokkaanse roots die niet voor het Nederlands elftal kiezen. De discussie mondde uit in verwijten heen en weer. Derksen noemde Boussatta onder meer een ‘in zichzelf gekeerde, eigenwijze Marokkaan’.

Aan tafel eindigde het gesprek uiteindelijk respectvol. ,,Ik denk dat we moeten blijven praten”, zei Genee, waarop Derksen onmiddellijk stelde dat hij niet helemaal uit Drenthe komt rijden ‘om met de handrem erop te praten’. ,,We moeten ook onszelf blijven.” Harlequin: ,,Wees wie je bent, maar hou rekening met een ander.” Gijp, tot slot: ,,Ik wil nog wel een heel foute grap maken...”



Oranje-international Memphis Depay plaatste overigens direct na de uitzending een foto van Johan Derksen met een clownsneus. ,,Haters zullen zeggen dat dit is gephotoshopt", schreef hij bij zijn statement.