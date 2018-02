Kijkcijfers hitserie Luizenmoeder voor het eerst iets omlaag

Concert Justin Timberlake in GelreDome binnen veertig minuten uitverkocht

11:15 Het concertvan de Amerikaanse popster Justin Timberlake in stadion GelreDome was maandagochtend binnen 40 minuten uitverkocht. Geruchten over een extra concert in Arnhem worden door concertorganisator Mojo tegengesproken. Ook het concert in de Amsterdamse Ziggo Dome is inmiddels uitverkocht.