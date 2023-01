Kijkcijfers Opsporing verzocht duikelen na verhuizing: ‘Dit is ontzettend zwaar balen’

De publieke omroep besloot om populaire klassiekers als Radar, Kassa en Opsporing verzocht vanaf deze maand niet langer op NPO 1 uit te zenden, maar naar NPO 2 te verhuizen. Daar waren de presentatoren en omroepen van tevoren niet erg over te spreken. ,,Maar we wilden er ook niet te dramatisch over doen", zegt Anniko van Santen nu. ,,Als je precies weet wat wanneer en waar scoort, dan zou je multimiljardair zijn. Je wéét gewoon niet wat mensen op de bank met dat kastje in hun hand doen.”

Maar de eerste aflevering ná de verhuizing is vooralsnog niet erg hoopvol. Recht tegenover De slimste mens (goed voor 2,2 miljoen kijkers) trok Van Santen met haar onopgeloste politiezaken slechts 393.00 kijkers. ,,Dit is gewoon ontzettend zwaar balen. We verdienen meer kijkers. Dat gaat niet om mijn ego, maar om de effectiviteit van het programma. Hoe meer mensen meedenken om een zaak op te lossen, hoe beter we daarin slagen.”

Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam bleek eerder dat aandacht voor een zaak in Opsporing verzocht het oplossingspercentage doet verhogen van 25 procent naar 40 procent. Het heeft maatschappelijke impact, zegt Van Santen. ,,Als je zou vragen aan kijkers waar ze willen waar de publieke omroep hun belastinggeld aan moet uitgeven, dan is dat aan een programma als Opsporing verzocht.”

Van Santen en omroep AvroTros raken nog niet direct in paniek van de gedaalde kijkcijfers. ,,Verhuizingen hebben tijd nodig om te landen. Bij de NPO zijn ze ook niet gek, die zien ook wat er gebeurt met zo’n gewaardeerde A-titel. We moeten het even aankijken”, zegt de presentatrice, die ook eindredacteur is bij het programma. Een woordvoerder van AvroTros vult aan: ,,Dit zijn teleurstellende cijfers, maar voor definitieve conclusies is het nog te vroeg.” Kassa ging afgelopen zaterdag van start op NPO 2 met 601.000 kijkers. Radar begint half februari weer.

De publieke omroep zei bij de aankondiging van de verhuizing dat de drie programma's juist goed tot hun recht komen op NPO 2. ,,Ze helpen het profiel van die zender te versterken. NPO 2 wordt nog meer een zender voor verdieping, verbeelding en cultuur”, zei directeur video Frans Klein in een interview met deze site.

In Opsporing verzocht deelde de politie gisteravond namen en foto’s van twee kopstukken van een wereldwijd opererende criminele organisatie. Het gaat om Mohammed Najib Kajdouh (46) en Fahd el Kandoussi (38). Ze worden ervan verdacht miljoenen te hebben verdiend met de import van duizenden kilo’s cocaïne. Daarnaast zouden ze verantwoordelijk zijn voor grof geweld, waaronder schietpartijen en een ontvoering.

