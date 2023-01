Kijkcijfers Opsporing verzocht stijgen, maar zijn nog steeds gehalveerd door verhuizing naar NPO 2

Sinds vorige week is Opsporing verzocht niet langer op NPO 1 te zien, maar op NPO 2. De makers verslikten zich flink in hun koffie bij het zien van de eerste resultaten. Niet langer keken er 1,1 miljoen mensen naar het opsporingsprogramma, maar slechts 393.000 mensen. Deze week gaat het dus iets beter, maar nog steeds zijn deze aantallen zorgelijk. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam bleek eerder dat aandacht voor een zaak in Opsporing verzocht het oplossingspercentage doet verhogen van 25 naar 40 procent.



Het heeft maatschappelijke impact, zei presentatrice Anniko Van Santen vorige week. ,,Als je zou vragen aan kijkers waar ze willen waar de publieke omroep hun belastinggeld aan uitgeeft, dan is dat aan een programma als Opsporing verzocht.”

Kassa en Test case

Naast Opsporing verzocht zijn ook consumentenprogramma's Kassa en Radar niet langer meer te zien op NPO 1. De publieke omroep zei bij de aankondiging van de verhuizing dat de drie programma’s juist goed tot hun recht komen op NPO 2. ,,Ze helpen het profiel van die zender te versterken. NPO 2 wordt nog meer een zender voor verdieping, verbeelding en cultuur”, zei directeur video Frans Klein in een interview met deze site.



In plaats van Kassa was van dezelfde makers gisteravond Test case te zien op NPO 1. Dat programma kreeg harde kritiek van tv-columniste Angela de Jong. ‘NPO 1 wil geen oudere kijkers en dus zitten we om half 10 naar een veredeld kinderprogramma te kijken', schreef ze in haar column. In de AD Media Podcast (zie hieronder) noemde ze het een programma dat naadloos in het rijtje van NPO-flops Showcolade en Tik 'm aan past. De kijkcijfers stegen wel licht: van 623.000 belangstellenden naar 785.000.

Dit zei Angela de Jong over de verhuizing van Opsporing Verzocht:

