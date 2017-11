Kijkcijfers Oranje drastisch gedaald na verkeken kans op WK

Nu Oranje definitief niet naar het WK in Rusland gaat, is de belangstelling drastisch afgenomen. Uit een poll op deze site bleek al dat ruim 58 procent van de 24.405 stemmen geen interesse had in het oefenpotje in Schotland.



Niet alleen vallen de kijkcijfers tegen, ook horecazaken merken dat de wedstrijden niet meer in trek zijn. Sport heeft hij altijd opstaan in zijn café in Dordrecht, zegt uitbater Hubèrt Sebes. Of het nu voetbal, snooker of kleiduivenschieten is. Maar niemand praat meer over het Nederlands elftal.