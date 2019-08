Kijker laat volksfestijn Muziekfeest op het Plein links liggen

Tien jaar geleden zaten er steevast meer dan een miljoen mensen voor de buis als - toen nog - de TROS de muziekfeesten uitzond. Het was de manier voor sterren als Jannes, Frans Duijts en Grad Damen om op de televisie een nog groter publiek te bereiken. Echter de afgelopen jaren zitten de kijkcijfers in een neerwaartse spiraal. Soms door de concurrentie, in 2017 doken de kijkcijfers ook al naar beneden omdat het volksfestijn tegenover Holland's Got Talent stond.



Echter nu is er op De slimste mens na amper concurrentie op de Nederlandse televisie door de zomerperiode waarin RTL en SBS kiezen voor herhalingen. Toch blijven de kijkcijfers achter. De afgelopen jaren werd de miljoengrens al niet meer aangetikt, maar 574.000 kijkers vrijdagavond prime time op NPO 1 is wel erg karig. Aansluitend scoorde de docushow Meer dan Goud met 638.000 belangstellenden beter.



Al met al bereikte NPO 1 de dertiende plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek met Muziekfeest op het Plein. Best bekeken programma van de avond was het Achtuurjournaal (1,5 miljoen). De slimste mens noteerde een tweede plek met 1,3 miljoen kijkers en het Zesuurjournaal (1 miljoen) sluit de top drie af.