Kijkers genieten van Busje komt zo: ene moment een beladen lied, dan kilo’s filet americain

Paul de Leeuw heeft gisteravond veel lof geoogst met Busje komt zo , waarin hij het goedmaakte met mensen die hij vroeger had teleurgesteld. Het ene moment zong hij een beladen lied voor een weduwe, het andere vervulde hij met kilo’s filet americain de wens van een groep vriendinnen. Kijkers genoten van de afwisseling en roemden De Leeuw op sociale media. ‘Hij is hier op zijn best.’

Barth-Jan uit Haarlem was vijftien jaar geleden dolgelukkig. De redactie van Mooi! weer De Leeuw had hem laten weten dat zijn wens uitkwam: Paul zou op tv het lied zingen dat Barth-Jan samen met zijn overleden vader had gemaakt. Alleen het vooruitzicht zorgde al voor tranen bij zijn moeder. ,,En toen... gebeurde er helemaal niks’’, vertelde Barth-Jan gisteravond. ,,Geen belletje, geen mailtje, niks.’’

Het zal Jan-Jaap uit Almere bekend voorkomen. Zijn toen slechthorende vrouw werd vijftien jaar geleden aan haar hersenen geopereerd, waarbij een implantaat werd geplaatst dat haar gehoor herstelde. Haar grootste wens was om De Leeuw een keer live te horen zingen, dus stuurde Jan-Jaap zijn redactie een mail, vertelde hij gisteren. Maar ook die droom werd geen werkelijkheid.

Gisteravond gebeurde het alsnog. Paul reisde af naar de moeder van Barth-Jan, die niet wist wat ze zag toen bleek dat haar zoon met een piano in zijn bus zat. Samen met Paul speelde hij het dierbare lied van zijn vader, overigens ook voor Jan-Jaap en zijn vrouw, die eveneens in de wagen zaten. Daar was de sfeer kort daarvoor nog compleet anders.

Paul en Barth-Jan speelden eindelijk samen het lied van Barth-Jans overleden vader.

Paul zocht een groep vriendinnen op, die hem eerder had geschreven omdat de vriendinnen hulp wilden om hun bucketlist af te werken. Ook zij werden teleurgesteld, maar kregen nu een herkansing. Zo kon een van hen eindelijk taart eten met een lepel, zoals Pippi Langkous altijd deed. Haar vriendin vulde ondertussen bakjes met filet americain, wat ze al jaren had willen doen. Het duurde met Paul niet lang voordat de taart door de bus vloog, net als de filet.

De moeder van Barth-Jan genoot zichtbaar van de verrassing.

De afwisseling tussen de lach en de traan maakte indruk op kijkers. Op Twitter, waar het programma trending topic was, klonk in tientallen tweets vrijwel alleen maar lof. Ook voor Paul zelf, die de afgelopen jaren soms zoekende leek in zijn carrière, maar nu volgens kijkers helemaal in zijn element is. Een enkeling sprak al de hoop uit voor een tweede seizoen.

‘Paul is de enige presentator die van heerlijke onderbroekenlol natuurlijk over kan gaan naar prachtige sentimentele televisie. Dit programma is een blijvertje’, klonk een van de vele tweets. ‘Wat een geweldige aflevering, hilarisch en emotioneel’, schreef een ander. ‘Op het lijf geschreven voor Paul de Leeuw!’ Dat geluid kwam nog veel vaker voorbij:

