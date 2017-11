Kijkers gieren om outfit van Fred van Leer in 'guldentijdperk'

In de aflevering van gisteravond schoven Nicolette Kluijver en Fred van Leer aan. Toen de Mol aan Van Leer vroeg wat hij in 2001 deed, begon hij enthousiast te vertellen over het oprichten van zijn eigen bedrijf en zijn functie als 'doorbitch' in het nachtleven. ,,En wat had je aan?", vroeg de presentatrice vervolgens. ,,Ik had altijd zo'n laag truitje aan", wees hij naar zijn T-shirt, gevolgd door: ,,Ik was heel slank en droeg overal kettingen met glitters."



,,We hebben hele leuke beelden van jou uit 2001, tijdens een shoppingtour in de PC Hooftstraat", kondigde De Mol vervolgens aan. ,,Nee! Heb je dat gevonden?!", riep Van Leer uit met zijn handen voor zijn hoofd, waarop De Mol antwoordde: ,,We snappen waarom je altijd zo lekker gewoon bent gebleven."



De 41-jarige stylist keek onder toeziend oog van bijna twee miljoen kijkers naar de beelden uit het, zoals hij zelf omschreef, guldentijdperk. ,,Nee nee nee, wat erg dit!", klonk het beschamend. Zo droeg Van Leer een legerbroek met een rood leren jasje. Om de outfit helemaal af te maken zette hij een grote zonnebril op, die hij ook tijdens het passen van kleding niet af deed.