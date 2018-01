Kijkers 'Groeten uit' ergeren zich groen en geel aan familie Ragas

,,Het is alsof ik nooit ben weggeweest", glunderde Tooske, die in 1984 tien jaar oud was, in de tuin van hun oubollig ingerichte woning. De herkenbare spullen en pogramma's als Fame en de Showbizzquiz deden het hoofd van de blondine op hol slaan. ,,Wát leuk! Dit keek ik altijd!", gilde Tooske het bijna uit. Toen het gezin ook nog eens dansles moest volgen in pimpelpaarse maillots was het plaatje compleet. De vier koters van het stel ontkwamen niet aan de pasjes uit het betreffende jaar.



Ook voor Bastiaan, destijds 12, was het een groot feest om weer voor even in 1984 te leven. Hij ging op pad met zoon Sem op een BMX, die destijds erg populair waren, en genoot van muziek van zijn grote idool Prince.



Voor de 15-jarige Sem en zijn zusjes Fien, Leentje en Catoo was het echter wel wat wennen om zo ver terug de tijd in te gaan. ,,Ik mis mijn telefoon heel erg. Gisteren viel het nog wel mee, maar vandaag is het écht als een bom ingeslagen", klonk het verveeld uit Sems mond. De drie meiden vonden het leuk om mee te maken, maar ook zij wilden snel weer terug naar hun echte leventje.