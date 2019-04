Kijkers Ik Vertrek snappen levensmotto Sjors en Lieke niet

De emigratie van Sjors (24) en Lieke (25) werd het gesprek van de avond op Twitter. Nadat het verdienmodel van hun accommodatie in de surfplaats Canggu iets werd aangepast door de kamers dan maar aan te bieden in de losse verhuur, druppelden de gasten binnen. Maar de huishouding, het koken en de yogalessen uitbesteden aan personeel, dat is niet hoe Ik Vertrek hoort te zijn, menen de kijkers.

Ook ontstond er verwarring over het levensmotto van Sjors en Lieke, dat ze op het muurtje van de yogaruimte op het dak schilderden. De ‘Q’ in ‘Quiet the mind, free the body’ (sluit je gedachten af en geef je lichaam vrij) werd aangezien voor een ‘Z'. ,,Wat staat er in hemelsnaam op die muur?’’, vroeg een twitteraar zich af.

Bikini's

Wie benieuwd is hoe het de twintigers inmiddels vergaat: ze wonen nog altijd op Bali en met het personeel ‘loopt het vrijwel helemaal goed'. Lieke is haar eigen bikinilijn begonnen en Sjors stort zich op de promotie van de websites. ,,We zijn erg blij dat we nu in ons eigen huis zitten en ons eigen plekje hebben gecreëerd. Dit is ook de plek die we graag delen met onze gasten. Onze persoonlijkheden zijn samengekomen in dit project! Daar zijn we allebei best een beetje trots op. We houden altijd doelen voor ogen, dus voor ons zal het nooit helemaal af zijn’', schrijven ze op de website van het programma.

Sjors en Liekes tip voor mensen die een emigratie overwegen: ,,Als je een droom hebt, ga ervoor. Heel veel mensen blijven dromen, maar doen het nooit echt. Wij hebben ons leven in één jaar tijd 360 graden laten draaien door het gewoon te doen! Het is mogelijk, zolang je maar in elkaar en je droom gelooft.’’