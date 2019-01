Kijkers in de war: ontvoering Heineken dubbel op tv

Televisiekijkers waren gisteravond even in de war toen bleek dat twee films over de ontvoering van Heineken-topman Freddy Heineken op precies hetzelfde tijdstip dubbel werden uitgezonden. Uiteindelijk wist De Heineken Ontvoering op NPO 3 de kijkcijferstrijd te winnen van de Amerikaanse verfilming Kidnapping Mr. Heineken (RTL 4).

De Heineken Ontvoering, met hoofdrollen voor Reinout Scholten van Aschat, Gijs Naber, Teun Kuilboer en Korneel Evers, ging in oktober 2011 in première. Rutger Hauer kroop in de huid van Heineken, die van 9 tot 30 november 1983 door Cor van Hout, Willem Holleeder, Frans Meijer en Jan Boellaard werd vastgehouden in een loods. De film van regisseur Maarten Treurniet wist gisteravond 548.000 kijkers te boeien en staat daarmee op de 22ste plek van de kijkcijferlijst van de Stichting Kijkonderzoek.

Kidnapping Mr. Heineken (uit 2015) valt met 429.000 kijkers buiten de kijkcijfer top 25. Na de release liet Sir Anthony Hopkins aan het AD weten dat hij geen goed gevoel had overgehouden aan zijn vertolking van de biermagnaat. ,,Al tijdens de opnamen kreeg ik geen positief gevoel over de film. De sfeer op de set was niet goed. Ik heb de film uit mijn geheugen verwijderd.’'

Ook Peter R. de Vries was destijds niet te spreken over de wijze waarop zijn boek werd verfilmd. Hij vond dat de producent zijn beloften niet was nagekomen. Kidnapping Mr. Heineken werd vrijwel in elk land unaniem neergesabeld. De film is de boeken ingegaan als een grote flop.

Best bekeken programma’s

1. Achtuur Journaal: 2 miljoen

2. De Slimste Mens: 1,6 miljoen

3. De Wereld Draait Door: 1,3 miljoen

4. Zesuur Journaal: 1,3 miljoen

5. Tussen Kunst en Kitsch: 1,2 miljoen