Kijkers in tranen na beladen cover van Elton John en Years & Years

Het lied heeft dezelfde titel als de gelauwerde serie It’s a sin met Olly Alexander (vijf sterren op deze site), die gaat over de uitbraak van aids in de jaren 80. Eltons partner David Furnish vergeleek die tijd met de huidige pandemie toen hij het optreden aankondigde.

,,Toen er in 2020 een nieuw virus uitbrak, reageerde de hele wereld meteen’’, zei hij. ,,Overheden kwamen in actie, steden werden afgesloten, wetenschappers maakten vaccins en we spraken er allemaal over, dag en nacht.’’ Dat was in 1981 met aids wel anders. ,,Toen was er stilte. In dat jaar kwam hiv er, maar mensen met hiv en aids werden omgeven door een sfeer van negeren, angst, schaamte en stigmatisering. Die stilte gaf aids de kans uit te groeien tot de grootste ziekte op onze planeet.’’

Maar de wereld heeft ‘teruggevochten’, zei hij, waardoor die er nu anders uitziet. ,,Hiv betekent niet langer dat je doodgaat; het is een aandoening die je onder controle kunt houden met een pil per dag. (...) Het gevecht gaat wel door, totdat alle stigma’s, het negeren, de angst en het virus zelf voorgoed de wereld uit zijn.’’

Elton en Olly begonnen vervolgens ingetogen aan het nummer van de Pet Shop Boys uit 1987, om te eindigen met talloze dansers, een uitbundig decor en confetti. Op Twitter, waar onder meer de naam van Elton al snel trending topic was, reageerden kijkers vol lof.

‘Een geniaal duo, de rillingen lopen over mijn rug’, luidde een van de vele tweets. ‘Ik ben in tranen’, schreef een ander. En: ‘Kippenvel, een belangrijk onderwerp waar meer over gesproken moet worden.’

Geschiedenis

Taylor Swift werd in de Londense O2 Arena geëerd met de oeuvreprijs van de Brit Awards, de zogenoemde Global Icon. Ze is niet alleen de jongste artiest ooit die de onderscheiding krijgt, maar ook de eerste niet-Britse én na Elton John, David Bowie en Robbie Williams de eerste vrouw.

Meidengroep Little Mix schreef eveneens geschiedenis met de prijs voor Beste Britse groep. Dat beeldje was nog niet eerder gewonnen door een band die volledig uit vrouwen bestaat.

,,Het is niet makkelijk om vrouw te zijn in de popindustrie van het Verenigd Koninkrijk’’, zei Leigh-Anne Pinnock in haar dankwoord. ,,We hebben te maken met dominante witte mannen, vrouwenhaat, seksisme en een gebrek aan diversiteit. We zijn er trots op dat we ons samen staande hebben weten te houden, overeind zijn gebleven, ons hebben omringd door sterke vrouwen en onze stemmen meer dan ooit laten horen.”

Acht van de elf uitgereikte prijzen gingen gisteravond naar vrouwelijke groepen of artiesten.

Harry Styles

Op Twitter ging het ondertussen ook vooral over de outfit van Harry Styles. Een fan van de zanger twitterde afgelopen maand dat ze ernstig in katzwijm zou vallen als hij ooit een bepaald pak van Gucci zou dragen. En laat dat nou precies het pak zijn waarmee hij gisteren in de Britse hoofdstad verscheen. ‘Jongens, ik heb het niet meer’, twitterde de fan, met bijna 38.000 likes tot gevolg.

