Kijkers Jinek ergeren zich groen en geel aan 'hypocriete’ Mart Smeets

Volgens Smeets, die jaren verslag deed van de Ronde van Frankrijk, moet de Tour op de schop óf moet er op zijn minst iets veranderen in de wielersport. Dat maakte hij gisteren duidelijk aan tafel bij Eva Jinek. Hoewel de Tour voor Nederlandse wielrenners momenteel een succes is, lopen de kijkcijfers terug en is de gemiddelde kijker een man op leeftijd. En de mensen die er wél naar kijken, hebben volgens Smeets niets anders te doen in hun vakantie.



,,De Tour de France bestáát omdat die in juli wordt gehouden. In juli heeft West-Europa vakantie. Daarom is de Tour de France zo'n ontzettend populaire ronde. De ronde van Italië is zwaarder en beter georganiseerd. De ronde van Spanje is vriendelijker en sowieso beter georganiseerd. Daar doen we helemaal niks aan’’, uitte Smeets zijn ergernis.



Op de vraag van Jinek of de Tour momenteel ‘geweldig’ is, reageerde Smeets aanvallend: ,,Voor wie? Voor de Zwitsers? Voor de Fransen? Voor de Spanjaarden?’’ Daar haakte de presentatrice snel op in: ,,Nou en?’’ Die reactie viel bij Smeets in het verkeerde keelgat. ,,Dat is een heel merkwaardige gedachte. Jij eigent je nu gewoon de Tour de France toe.’’