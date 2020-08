‘Kijkers kunnen geen touw vastknopen aan de schizofrene programmering van SBS 6’

Jeroen Pauw keert terug op de buis met talkshow

25 augustus Jeroen Pauw keert terug op de buis met een nieuwe talkshow. In Pauw komt binnen trekt de interviewer het land in waar hij spreekt met mensen die niet naar de studio willen of kunnen komen, zoals een gevangenis, kliniek of ziekenhuis. Dat werd zojuist bekendgemaakt tijdens de najaarspresentatie van de NPO in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. En er zijn meer nieuwe titels te zien het komende tv-seizoen.