Kijkers Million dollar island balen van finale: ‘Einde is waardeloos’

Oranjes vrolijk tijdens fotosessie: 'Alleen jammer dat de koning weer zijn tropenpak­je draagt'

De zomerfotosessie van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane vond vanmiddag plaats in de achtervestibule van Paleis Noordeinde. Op verschillende foto's die zijn vrijgegeven door de Nederlandse persbureau's is een stralend gezin te zien. Wat de kledingkeuze betreft: modedeskundige en royalty-expert Josine Droogendijk is enthousiast over de dames, maar ze kraakt het ‘tropenpakje’ van onze koning.

